Vivianne Valente, da Tigre, é escolhida diretora financeira do ano

São Paulo – A executiva Vivianne Valente, diretora financeira da fabricante de tubos e conexões Tigre, foi escolhida a “Equilibrista do ano”, segundo o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF). O prêmio é considerado o mais importante do setor.

Vivianne concorreu pelo prêmio com outros dois finalistas: Alexandre Malfitani, diretor financeiro da companhia aérea Azul, e Tiago Azevedo, CFO do Mercado Livre. Essa é a segunda vez que uma mulher recebe a premiação. Em 2016, a executiva Simone Borsato, diretora financeira da Elektro, foi a “Equilibrista”.

Entre as principais realizações de Vivianne estão a modernização de todo o sistema financeiro da Tigre. Ela entrou na companhia em junho de 2016. Antes de ocupar o principal cargo financeiro da Tigre, Vivianne foi diretora de empresas como a Elavon, de serviços financeiros, da consultoria Ipsos e da indústria de armas Companhia Brasileira de Cartuchos.

“O diretor financeiro tem que liderar para cima, para os lados e para baixo. Traçamos um horizonte junto aos acionistas e definimos as metas para 2022″, diz Vivianne. “Estamos rejuvenescendo o Grupo Tigre para que a gente possa voltar a liderar o segmento.”

Além de Vivianne, o IBEF decidiu homenagear cinco personalidades do ano: Paulo Guedes, ministro da Economia, Ana Paula Assis, presidente da empresa de tecnologia IBM na América Latina, Ana Paula Pessoa, presidente do conselho de administração da empresa de tecnologia Kunumi e Eduardo Mufaref, fundador do movimento político Renova BR.