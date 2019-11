Vivara tem lucro de R$ 43 milhões no 3º trimestre

São Paulo — A rede de joalherias Vivara teve lucro líquido ajustado de 43 milhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de 8,2% na comparação anual, com expansão de receita e vendas mesmas lojas.

No primeiro resultado trimestral após a oferta pública inicial de ações (IPO) realizada em outubro, que movimentou 2,3 bilhões de reais, a Vivara afirmou que as vendas das lojas com 12 meses de operação cresceram 7,3% no período, ante uma expansão de 6,4% no terceiro trimestre de 2018.

A companhia apurou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 53,58 milhões de reais, expansão anual de 8,6%.

A receita líquida subiu 9,2%, para 240,3 milhões de reais.