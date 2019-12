Vivara inaugura 31 pontos de venda em 2019

São Paulo — A Vivara Participações concluiu na véspera plano de expansão de 2019, com a inauguração de 31 novos pontos de vendas no ano, sendo 18 lojas Vivara, nove quiosques e quatro lojas dedicadas à marca Life, segundo comunicado ao mercado nesta sexta-feira.

Além das inaugurações, a rede de joalherias informou o encerramento das atividades de nove quiosques que foram, em sua maioria, convertidos em lojas ou incorporados a estabelecimentos já existentes, através da ampliação da área de vendas.

Nesse contexto, a companhia disse que encerrará o ano com 253 operações, sendo 191 lojas Vivara, 56 Quiosques e seis lojas Life.

“Com a implantação dos novos pontos inaugurados no último semestre, a companhia atingiu a velocidade necessária para execução do plano de expansão de 2020”, afirmou, reforçando que a aceleração do crescimento através da expansão orgânica faz parte dos pilares estratégicos para os próximos anos.