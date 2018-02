Visa tem lucro líquido de US$ 2,52 bi no 1ºtri fiscal

São Paulo – A operadora de cartões americana Visa teve lucro líquido de US$ 2,52 bilhões (US$ 1,07 por ação) no primeiro trimestre fiscal, que equivale ao intervalo compreendido entre os meses de outubro e dezembro. A receita da companhia no período foi de US$ 4,86 bilhões.

Excluindo-se alguns itens, o lucro recorrente por ação foi de US$ 1,08, maior do que os US$ 0,98 estimados por analistas ouvidos pela FactSet.

No balanço, a companhia de cartões anunciou também o aumento do dividendo por ação para US$ 0,21. O conselho da empresa autorizou também um programa de recompra de papéis de US$ 7,5 bilhões.

No after hours em Nova York, as ações da companhia caíam 0,77% às 19h27 (de Brasília).