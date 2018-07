Visa registra lucro líquido de US$ 2,3 bilhões no trimestre

São Paulo – A Visa registrou lucro líquido de US$ 2,3 bilhões no trimestre encerrado em junho, alta de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A receita da companhia também apresentou avanço ante igual trimestre de 2017: alta de 15%, para US$ 5,2 bilhões.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,20, ante expectativa de US$ 1,09 de analistas ouvidos pela FactSet.

O volume de pagamentos, no entanto, decepcionou os analistas. A expectativa era de subida de 12,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior, mas a Visa reportou alta de 11%.

Às 18h08 (de Brasília), a ação da Visa subia 0,36%, para US$ 143,15 no after hours em Nova York.