Virgin Atlantic recebe autorização da Anac para operar no Brasil

Rio de Janeiro – A companhia aérea britânica Virgin Atlantic recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar voos regulares internacionais no Brasil. A decisão foi publicada na edição de quinta-feira no Diário Oficial da União.

A companhia aérea, uma das maiores do Reino Unido, já tinha manifestado interesse em operar no país a partir de março, na rota Londres-São Paulo. Com sede na Noruega, a Norwegian opera rota que liga o Rio de Janeiro à capital britânica desde março de 2019.

Em entrevista ao GLOBO, em novembro passado, o bilionário inglês Richard Branson, fundador do grupo Virgin, afirmou que quer quebrar duopólio na rota São Paulo-Londres, conexão que atualmente é feita apenas pela Latam e British Airways, e fazer o preço das passagens cair.

Além da Norwegian, outras empresas low cost, como Sky Airlines, Flybondi e Jetsmart já iniciaram voos internacionais conectando o Brasil a países da América Latina e da Europa.

Desde 2019, empresas com até 100% de capital estrangeiro também podem competir no mercado aéreo doméstico brasileiro. Mas isso ainda não aconteceu.

No início deste mês, a aérea espanhola Air Nostrum anunciou que vai operar rotas domésticas regionais no país a partir do segundo semestre deste ano.

Em 2019, a Air Europa, da então espanhola Globalia, pediu autorização para competir no mercado aéreo doméstico brasileiro, mas não chegou a obter o certificado de operador aéreo para voar no país.

Logo em seguida, a empresa foi vendida para o International Airlines Group (IAG), que controla a Iberia. O IAG não obteve ainda a certificação para operação de voos domésticos no Brasil com a Air Europa.