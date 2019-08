Vinci Partners avaliará ativos de distribuição de gás da Petrobras

Rio de Janeiro — A gestora de recursos Vinci Partners pretende avaliar ativos de distribuição de gás da Petrobras, disse nesta quinta-feira, 8, o sócio e chefe de infraestrutura da empresa, José Guilherme Souza, em meio a planos do governo que obrigarão a petroleira estatal a se desfazer de negócios no setor.

A Petrobras tem atualmente 51% da Gaspetro, empresa com participação acionária em 19 empresas de distribuição de gás natural, das 27 constituídas no país, na qual tem a japonesa Mitsui como sócia minoritária.

De acordom com Souza, faria todo sentido para a Vinci buscar investidores para alocar recursos nessas distribuidoras regionais de gás, o que poderia até envolver uma associação da gestora com a Mitsui.

“Faz sentido ter parceiro para esse negócio de gás”, afirmou ele a jornalistas, durante evento da Vinci Partners no Rio de Janeiro.

O executivo disse que já conversou com a Mitsui sobre outras oportunidades de negócios no Brasil, mas ainda não entrou em detalhes sobre as distribuidoras de gás até o momento.