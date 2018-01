Vídeo mostra larvas em lanche do Burger King no DF

São Paulo – Um casal diz ter encontrado larvas vivas em um sanduíche do Burger King. O lanche havia sido comprado numa unidade da rede em Brasília (DF).

Os clientes compraram dois lanches no domingo (28) e, após algumas mordidas, disseram ter encontrado as larvas no sanduíche. Eles fizeram um vídeo e postaram nas redes sociais. Até a manhã desta quarta-feira, as imagens já tiveram 37 mil compartilhamentos no Facebook.

Nas redes sociais, algumas pessoas questionaram o fato de as larvas (que no vídeo são várias e grandes), terem passado despercebidas pelos funcionários do restaurante e ainda terem sobrevivido ao processo de cozimento do hambúrguer.

O Burger King afirmou que o caso está sendo investigado e que a unidade, localizada na Asa Norte, em Brasília, já foi vistoriada pela Vigilância Sanitária, “que confirmou que o restaurante está plenamente em condições de permanecer aberto”, segundo a rede.

A unidade chegou a ser fechada preventivamente, mas foi reaberta após o aval da Vigilância Sanitária. A loja é de responsabilidade da franquia Imperador Alvim Comércio de Alimentos.