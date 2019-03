Viagem corporativa: três critérios essenciais na escolha do hotel

Quem é responsável pelo planejamento de viagens corporativas sabe que a reserva do hotel é um dos fatores mais importantes. Seja para visitar um cliente, pesquisar um novo mercado ou participar de eventos, essa deve ser uma escolha criteriosa, para que a hospedagem cumpra seu papel de facilitadora do dia a dia de quem viaja a negócios. Mas quais são os principais pontos a serem observados?

A localização é, certamente, o fator número um. É fundamental que o hotel esteja em uma região central, segura, com diversas opções de transporte e uma boa rede de serviços no entorno.

Uma referência nesse quesito é o InterContinental São Paulo, da rede IHG, que está localizado na charmosa região dos Jardins, a apenas uma quadra da Avenida Paulista e a 300 metros da estação de metrô. Além de ser um dos principais centros de negócios da cidade, a área é também um conhecido corredor cultural e gastronômico paulistano.

A excelência dos serviços prestados é outro ponto primordial para garantir o conforto do viajante após um dia intenso de trabalho. Para reconhecer os melhores hotéis nesse aspecto, a avaliação de quem já se hospedou no lugar é, sem dúvida, o principal termômetro.

No caso do InterContinental, ele está classificado no TripAdvisor entre os cinco melhores hotéis da capital paulista e o melhor na categoria cinco estrelas. Além disso, figura pelo sétimo ano seguido, sendo o único cinco estrelas, entre os seletos 25 vencedores do Travellers’ Choice Awards Brasil, premiação concedida também pelo TripAdvisor aos empreendimentos com as melhores avaliações dos viajantes.

Exclusividade é mais um elemento que deve ser considerado. Conveniência é essencial em qualquer viagem, porém, quando se tem o foco em negócios, alguns detalhes fazem muita diferença. Internet de qualidade, academia, lavanderia e room service 24 horas, bom restaurante, cofre e opções de lazer estão entre os itens básicos necessários.

Com perfil cosmopolita e serviço que prioriza uma experiência única, de acordo com as preferências individuais, o InterContinental também se destaca nesse critério. Entre os diferenciais voltados para hóspedes de culturas distintas está, por exemplo, o fato de que o hotel é especialista no segmento asiático, com atendimento personalizado para japoneses, chineses e coreanos. Os serviços incluem, entre outras solicitações, carta de boas-vindas na língua nativa do viajante, montagem do quarto, hierarquia na distribuição dos apartamentos (na cultura japonesa, o profissional de maior nível hierárquico fica em andar mais alto que os demais) e bufê com café da manhã oriental.

Ideal para eventos

Para quem vai realizar eventos corporativos no InterContinental, além da localização privilegiada e da excelência e exclusividade na hospedagem, o hotel oferece infraestrutura completa e versátil: são nove salas distribuídas em dois pavimentos e equipe especialista no ramo. Sem considerar o fácil acesso pelas Alamedas Santos e Jaú, questão importante na escolha de um local para a segurança e mobilidade dos participantes. O hotel ainda integra o programa Green Engage da IHG. Entre outras iniciativas, ele propõe a neutralização do carbono utilizado na realização dos eventos.