Via Varejo exerce opção e passa a ter 100% da fintech BanQi

A Via Varejo, dona das rede Casas Bahia e Ponto Frio, anunciou nesta sexta-feira que exerceu a opção de compra de 80% das ações da fintech norte-americana banQi, por valor não revelado.

Com a exercício das opções, a Via Varejo passará a deter até 100% do capital do banQi.

Segundo a Via Varejo, a operação do banQi une uma fintech de soluções de inovação digital em crédito, meios de pagamento e serviços digitais.

O negócio também envolve a Airfox, centro de desenvolvimento tecnológico e de inovação em serviços digitais, com potencial para aplicação em diferentes áreas de negócio, além de varejo e serviços financeiros.