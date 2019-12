Via Varejo diz que reclamações na Black Friday reduziram exponencialmente

São Paulo — A Via Varejo informou nesta segunda-feira que registrou volumes de vendas “substancialmente superiores” na Black Friday deste ano em relação ao desempenho da data em 2018 e redução exponencial no número de reclamações de consumidores.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o presidente-executivo da Via Varejo, Roberto Fulcherberguer, disse que a empresa vendeu 1,1 bilhão de reais na sexta-feira, com as vendas online crescendo 83% e representando 48% da receita no dia 29.

“A companhia ressalta que os números mencionados nas reportagens são gerenciais, preliminares e não auditados”, afirmou a Via Varejo em fato relevante.

A companhia atribuiu a redução exponencial no número de reclamações de consumidores, em boa parte, a “melhorias tecnológicas na plataforma de vendas digital da companhia, que permitiu uma melhor experiência de compra e mitigou problemas sistêmicos passados”.