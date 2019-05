Vestida para matar: Rihanna lança grife com Louis Vuitton

Conhecida no mundo da moda por nunca repetir uma mesma peça de roupa, a cantora Rihanna decidiu investir em um novo negócio junto ao grupo LMVH, gigante do consumo de luxo e dono de marcas como a Louis Vuitton. Nesta sexta-feira, 24, a artista que nasceu em Barbados, pequeno país insular do Caribe, irá inaugurar a primeira loja física — e temporária — da Fenty, um e-commerce de vestuário e acessórios.

No final de 2017, a cantora, que ficou mundialmente famosa após ser descoberta pelo rapper Jay-z, já tinha estreitado laços com a Louis Vuitton após lançar a Fenty Beauty, uma linha de cosméticos que, entre outras coisas, apostou na diversidade étnica, com mais de 40 bases para pele em diferentes tons de cor. Dessa vez, a parceria foi mais longe, e a nova marca, que se chamará apenas Fenty — parte do nome da artista, batizada de Robyn Rihanna Fenty —, contará com uma linha completa de roupas, calçados e acessórios femininos e masculinos.

A grife deve ser inicialmente lançada em 14 países, incluindo a Europa e os Estados Unidos, e desembarcará na Ásia até o final do ano. Nesta sexta-feira, uma loja temporária da marca será inaugurada em Paris, mas a ideia do negócio é que não haja lojas físicas, e que tudo funcione através de e-commerce, cujo site estreará no próximo dia 29.

A criação da Fenty se insere em um contexto em que a francesa Louis Vuitton tenta atrair consumidores mais jovens para seus produtos de luxo. Nesta quarta-feira a Fenty adiantou o valor de algumas peças que irá comercializar, e que giram em torno de 800 euros. Os produtos, que custarão menos que os da Louis Vuitton, ainda se destinam aos endinheirados, mas serão mais acessíveis.

Nos últimos anos, a LVMH vem colhendo bons frutos no mercado que atende. A empresa esteve no lado certo da tendência global dos consumidores, principalmente os chineses, que também se abasteceram com produtos da rede Sephora, Fenty Beauty, e Christian Dior. Atualmente, o valor de mercado da companhia gira em torno dos 169 bilhões de euros. Em 2018, a empresa fechou o ano com faturamento de 46 bilhões de euros, 10% a mais que no ano anterior.