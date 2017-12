Verizon paga U$S2,25 bi por acordo de transmissão com a NFL

Nova York – A Verizon Communications pagará cerca de 2,25 bilhões de dólares por uma parceria de cinco anos com a Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos (NFL, na sigla em inglês), que permite aos usuários assistir aos jogos em suas plataformas Yahoo e go90, bem como em dispositivos móveis, disse uma fonte à Reuters nesta segunda-feira.

Sob a parceria, a Verizon renova seu acordo para transmitir os jogos da NFL em seus dispositivos móveis, mas perde o direto de exclusividade sobre as transmissões.

Representantes da Verizon e da NFL não comentaram os termos financeiros do negócio, mas a operadora sem fio líder dos EUA disse que o acordo entrará em vigor em janeiro com a transmissão dos jogos finais da NFL no Yahoo e Yahoo Sports, além da plataforma de transmissão go90 e o aplicativo móvel da NFL.

A parceria também incluirá acesso móvel ao conteúdo original desenvolvido em conjunto, disse a Verizon.

Jennifer Fritzsche, analista da Wells Fargo, disse em nota de pesquisa que o acordo mostra como a Verizon está tentando expandir sua plataforma de publicidade móvel.