Verint pode se fundir com a israelense NSO em acordo de U$1 bi, diz fonte

Jerusalém – A empresa de software Verint Systems está em negociações para fundir sua divisão de segurança com a empresa de vigilância cibernética israelense NSO Group em um negócio avaliado em cerca de 1 bilhão de dólares, disse uma fonte próxima às negociações nesta segunda-feira.

Se concluída, a transação criaria uma das maiores empresas cibernéticas do mundo. A NSO continuaria a ser uma empresa independente como uma nova divisão dentro da Verint, disse a fonte, que falou sob condição de anonimato.

A fonte também disse que o acordo provavelmente será assinado nos próximos dias.

A NSO é mais conhecida como fornecedora de ferramentas de vigilância móvel para governos e agências de aplicação da lei. A empresa, fundada em 2009 por Omri Lavie e Shalev Hulio, esteve no centro das atenções no ano passado em meio a alegações de que o governo mexicano usou seu spyware Pegasus para atingir cidadãos particulares.

A NSO se recusou a comentar o assunto, enquanto a Verint não estava disponível for a do horário comercial nos Estados Unidos. As negociações foram inicialmente reportadas pelo Wall Street Journal.

O Wall Street Journal informou que, sob o acordo proposto, a Verint ofereceu pagar a empresa de private equity Francisco Partners, que é acionista controladora da NSO, com suas próprias ações e dívida assumida.

O jornal disse que a Francisco Partners, que pagou 120 milhões de dólares para comprar uma participação majoritária na NSO em 2014, se tornaria o maior acionista da Verint se o acordo for concluído.

As ações da Verint subiram mais de 5 por cento este ano e fecharam em 44,05 dólares na sexta-feira, avaliando a companhia em 2,82 bilhões de dólares.