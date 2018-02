Venezuela afasta executivo alvo de sanção dos EUA de petroleira

Caracas – A petroleira estatal da Venezuela PDVSA substituiu o diretor financeiro Simon Zerpa, que foi alvo de sanções pelos Estados Unidos no ano passado, em um movimento que poderia facilitar as exportações de petróleo e as renegociações de títulos da companhia.

O diário oficial da Venezuela desta quinta-feira informou que Zerpa foi substituído por Iliana Ruzza, que trabalhou no banco estadual de desenvolvimento econômico (Bandes) assim como na PDVSA.

Zerpa, um aliado íntimo do presidente esquerdista Nicolas Maduro, continua sendo Ministro de Economia e Finanças da Venezuela.

As sanções contra Zerpa levaram ao bloqueio de algumas exportações de petróleo para os Estados Unidos quando bancos e fundos de investimento se recusaram a fornecer cartas de crédito a potenciais compradores, disseram três fontes financeiras à Reuters no ano passado.

As sanções somaram-se a uma perspectiva já sombria para a indústria petrolífera do país membro da Opep, cuja produção atualmente está próxima de mínimas em 30 anos devido ao pouco investimento, à fuga de cérebros e ao crime.

A PDVSA não respondeu a um pedido de informações sobre a mudança. Uma fonte próxima à petroleira disse que Ruzza, até então relativamente pouco conhecida, é uma indicação de Zerpa.