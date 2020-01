Vendas do GPA saltam 24% no 4º tri com impulso da Assaí

São Paulo — A rede de supermercados GPA divulgou nesta quarta-feira um aumento de 24% nas vendas brutas totais no quarto trimestre em comparação com o mesmo período de 2018, para 18,9 bilhões de reais, incluindo operações do Grupo Éxito da Colômbia.

A consolidação dos resultados com o Éxito ocorre após o GPA concluir com sucesso em 27 de novembro uma oferta pública para adquirir 96,57% das ações do grupo colombiano, como parte de esforços mais amplos da controladora Casino Guichard Perrachon SA para simplificar sua estrutura acionária na América latina.

“No quarto trimestre, foi considerado apenas um mês de consolidação dessa operação, com contribuição de 2,4 bilhões de reais de receita bruta, confirmando a tendência positiva apresentada nos últimos trimestres”, afirmou o GPA em um comunicado.

Apenas no Brasil, o GPA apurou vendas brutas trimestrais de 16,5 bilhões de reais, um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, com o crescimento de dois dígitos na unidade de atacarejo Assaí compensando uma retração em outros segmentos.

O Assaí teve ganho de 19,7% na receita bruta trimestral para 8,74 bilhões de reais, depois que 13 das 22 novas lojas abertas em 2019 foram inauguradas no último trimestre do ano. Excluindo efeitos do calendário, o atacarejo avançou 9,9% nas vendas mesmas lojas em comparação com o quarto trimestre de 2018.

Na outra divisão conhecida como multivarejo, que inclui as marcas Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem, a receita bruta encolheu 2% entre outubro e dezembro, para 7,775 bilhões de reais. No conceito mesmas lojas, houve queda de 0,9% causada principalmente pelos hipermercados Extra.

As vendas de comércio eletrônico cresceram mais de 40% em 2019 ante 2018, representando 6% da receita da bandeira Pão de Açúcar.

Às 10:31, as ações preferenciais do GPA recuavam 1,2%, a 88,99 reais, enquanto o Ibovespa cedia 0,54%.