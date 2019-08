Vendas de veículos sobem 12% até julho; confira os mais vendidos

As vendas de veículos, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, cresceram 12,1% no acumulado de janeiro a julho sobre igual período do ano anterior, para 1,55 milhão de unidades, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 1º, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

De acordo com a entidade, a General Motors manteve a liderança de participação de mercado entre automóveis e comerciais leves, que representam o maior volume de vendas do setor. No ano, a montadora norte-americana acumulou 17,7% de market share, seguida pela Volkswagen (15,09%) e Fiat (13,7%).

O compacto Ônix, da GM, mais uma vez encerrou o período na liderança absoluta do mercado, com mais do que o dobro dos emplacamentos em relação ao segundo lugar, totalizando 136,9 mil unidades. O HB20, da Hyundai, registrou 62,1 mil unidades vendidas, seguido do Ford Ka, que emplacou 59,7 mil unidades no intervalo.

Confira os modelos mais vendidos do período:

1º – Ônix (GM)

2º – HB20 (Hyundai)

3º – Ka (Ford)

4º – Prisma (GM)

5º – Kwid (Renault)

6º – Gol (Volkswagen)

7º – Argo (Fiat)

8º – Renegade (Jeep)

9º – Polo (Volkswagen)

10º – Compass (Jeep)

Varejo x atacado

Os negócios das montadoras com as empresas (que também incluem frotistas) atingiram níveis expressivos de janeiro a julho. No período, a chamada venda direta alcançou 40,8% do total, demonstrando que as marcas estão investindo fortemente no segmento corporativo.

No acumulado do ano, segundo a Fenabrave, a GM liderou as vendas diretas em automóveis, com 21,1% de market share, seguida da Volkswagen (15,9%) e da Renault (10,7%). Já em comerciais leves, a Fiat lidera os emplacamentos no corporativo, com 49,2% de share, seguida da Volkswagen (17,4%) e da GM (11,1%).