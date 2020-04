Vendas de veículos em março têm pior desempenho em 14 anos

Os impactos do novo coronavírus não poupam quase nenhum setor da economia e na indústria automotiva o cenário não é diferente. As vendas de automóveis e comerciais leves, em março, tiveram o pior desempenho em 14 anos. Segundo a associação que reúne as concessionárias, a Fenabrave, no mês passado os emplacamentos acumularam 155.810 unidades, queda de 21% sobre o mesmo período do ano passado.

No segmento de veículos pesados, os emplacamentos também recuaram. Em março, as vendas de caminhões e ônibus caíram 19,2% ante igual intervalo de 2019, para 7.778 unidades.

No acumulado do primeiro trimestre, as vendas de automóveis e comerciais leves recuaram 8,1%, para 532.549 unidades. No segmento de pesados, a retração foi de 7,6%, para 25.469 unidades.

Analistas trabalham com dois cenários para traçar as projeções do setor em 2020. O primeiro deles leva em conta que a atual quarentena deva terminar no final de abril. Assim, as vendas podem recuar 13,9% neste ano, para 2,29 milhões de unidades, segundo a Bright Consultoria Automotiva.

Em um horizonte de extensão das medidas de isolamento, a queda pode ser ainda mais brutal. A projeção da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) no início do ano era de um mercado de 2,9 milhões de unidades. Mas provavelmente a entidade terá que revisar os números.