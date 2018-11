Vendas de comércio eletrônico sobem 23% na Black Friday do Brasil

SÃO PAULO (Reuters) – As vendas no comércio eletrônico na Black Friday 2018 do Brasil atingiram 2,6 bilhões de reais, alta de 23 por cento em relação a 2017, superando as expectativas, apontou neste sábado a Ebit|Nielsen, referência em informações sobre o e-commerce brasileiro.

O número de pedidos cresceu 13 por cento, para 4,27 milhões, enquanto o tíquete médio expandiu 8 por cento, a 608 reais.

O indicador de consumidores únicos (que fez ao menos uma compra online) cresceu 9 por cento em relação ao ano anterior, para 2,41 milhões, segundo levantamento da empresa de mensuração e análise de dados.

O resultado superou a expectativa da Ebit|Nielsen, que previa alta de 15 por cento no faturamento, para 2,43 bilhões de reais, e 3,76 milhões de pedidos, informou a companhia em comunicado.

O valor do tíquete médio ficou em linha com o que estava previsto, segundo a nota.

Os dados incluem as vendas realizadas na quinta-feira, véspera do evento.

“A véspera foi acima da expectativa do mercado, o que mostra que o consumidor já entendeu que a quinta-feira à noite já é Black Friday”, disse a líder comercial para Ebit|Nielsen, Ana Szasz.

Entre as categorias que se destacaram, estão perfumaria e cosméticos.

A sexta-feira, por sua vez, foi dominada pelos produtos de tíquete médio mais elevado, como Smartphones, itens de linha branca e TVs, segundo o levantamento.