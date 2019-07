Vendas de carros sobem 11% no semestre; confira os mais vendidos

As vendas de automóveis tiveram crescimento de 11,2% no primeiro semestre, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). No período, foram emplacadas 1,06 milhão de unidades no país, e mais uma vez o compacto Ônix, da Chevrolet, liderou o ranking de mais vendidos. O HB20 aparece no segundo lugar, seguido do Ford Ka.

O modelo da General Motors figura na liderança de vendas do mercado brasileiro desde 2015. No acumulado de janeiro a junho deste ano, a montadora emplacou mais do que o dobro de unidades do Ônix em relação ao segundo colocado, cerca de 116 mil veículos. A Hyundai vendeu 52 mil unidades do HB20 no período.

A GM registra bom desempenho no varejo, mas também desponta com forte atuação no segmento corporativo, conhecido como de vendas diretas – quando a negociação é feita diretamente entre montadoras e empresas, incluindo frotistas. No acumulado do primeiro semestre, a GM liderou o mercado de vendas diretas de automóveis, com quase 20% de market share. A Volkswagen vem em seguida com 16% e depois a Renault, com 12%.

A aposta nas vendas diretas cresceu principalmente durante a forte crise econômica dos últimos anos no país. Para manter o ritmo das linhas de produção, diversas marcas se voltaram para o segmento corporativo para escoar volumes estocados.

Veja os modelos mais vendidos do primeiro semestre no país

1 – Ônix, da GM

2 – HB20, da Hyundai

3 – Ka, da Ford

4 – Prisma, da GM

5 – Kwid, da Renault

6 – Gol, da Volkswagen

7 – Argo, da Fiat

8 – Renegade, da Jeep

9 – Polo, da Volkwagen

10 – Compass, da Jeep

Utilitários esportivos

Os SUVs continuam crescendo no mercado brasileiro. Os modelos da Jeep, Renegade e Compass, figuram entre os dez mais vendidos do país e as versões da Nissan (Kicks) e da Hyundai (Creta) vêm subindo no ranking de vendas de utilitários esportivos. O segmento tem atraído tanto a atenção das montadoras que ninguém quer ficar de fora. É o caso da Volkswagen, que recentemente lançou um SUV produzido em São José dos Pinhais, no Paraná: o T-Cross.

“Este lançamento tem nos ajudado a ganhar volumes importantes no mercado brasileiro”, afirma Gustavo Schmidt, vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen do Brasil.

Confira os SUVs mais vendidos do semestre

1 – Renegade, da Jeep

2 – Compass, da Jeep

3 – Kicks, da Nissan

4 – Creta, da Hyundai

5 – HR-V, da Honda

6 – Ecosport, da Ford

7 – Captur, da Renault

8 – Duster, da Renault

9 – Tracker, da GM

10 – T-Cross, da Volkswagen