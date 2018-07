Vendas de automóveis da Toyota na China crescem 10,2% em junho

Pequim – As vendas de veículos fabricados pela japonesa Toyota Motor na China subiram 10,2 por cento em junho na comparação anual, somando cerca de 117.800 unidades, informou a companhia nesta quarta-feira.

No acumulado do primeiro semestre, a montadora japonesa vendeu 680 mil automóveis na China, um volume 9 por cento maior em relação ao mesmo período de 2017.

A Toyota quer elevar as vendas no maior mercado automotivo do mundo para 1,4 milhão de veículos este ano, superando em quase 9 por cento o total de carros vendidos em 2017.

Um porta-voz da companhia em Pequim disse que a Toyota está a caminho de alcançar seu objetivo.