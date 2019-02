Vendas da Volkswagen têm menor avanço desde março

Berlim – A montadora alemã Volkswagen divulgou que as vendas do grupo subiram 3,7 por cento em junho, para 827.800 veículos, o menor ganho desde março, num momento em que as entregas nos principais mercados europeus continuam caindo.

As vendas globais de seis meses subiram 5,5 por cento, para um recorde de 4,7 milhões de automóveis, disse a fabricante baseada em Wolfsburg nesta sexta-feira. Já as entregas europeias caíram 3,5 por cento, para 1,87 milhão de carros.

“Continuamos no caminho certo e estamos entrando na segunda metade do ano com confiança”, afirmou o vice-presidente de vendas do grupo VW, Christian Klingler, em comunicado. “No entanto, os enormes desafios persistem.” (Por Andreas Cremer)