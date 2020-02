Vendas da Volkswagen na China caem 11% em janeiro

Berlim — A Volkswagen disse nesta sexta-feira (14), que suas vendas na China caíram 11,3% em janeiro impactadas pelos efeitos da epidemia de coronavírus no país.

A empresa alemã teve vendas de 343,4 mil veículos na China e Hong Kong. O país é o maior mercado da Volkswagen. Em todo o mundo, as entregas do grupo caíram 5,2%, para 836.800 veículos, acrescentou a Volkswagen.

A Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis disse na quinta-feira que as vendas de veículos no país provavelmente caíram quase 20% em janeiro, marcando 19º mês consecutivo de declínio, afetado pelo feriado do Ano Novo Lunar, que foi mais cedo do que em 2019, e pelo surto do coronavírus.