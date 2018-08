Vendas da fabricante dos jogos Angry Birds sobem no 2º tri

Helsinque – A Rovio Entertainment, fabricante do filme e dos jogos “Angry Birds” para dispositivos móveis, divulgou nesta sexta-feira um aumento nas vendas do segundo trimestre, dando um sinal positivo aos investidores após o alerta sobre o lucro em fevereiro.

A empresa finlandesa, que estreou na bolsa de valores de Helsinque em setembro de 2017, divulgou lucros menores no segundo trimestre devido à queda nas receitas com o filme de 2016, mas o número de jogadores ativos subiu mais que o esperado por analistas.

O lucro operacional ajustado do segundo trimestre caiu para 6 milhões de euros (7 milhões de dólares), abaixo dos 16 milhões de euros um ano antes e ligeiramente acima da previsão média do mercado, segundo dados da Thomson Reuters.

As vendas totais caíram 17 por cento, para 72 milhões de euros, mas as vendas no negócio de jogos subiram 6 por cento, para 65 milhões de euros.

As ações da Rovio fecharam em alta 0,6 por cento, mas ainda estão sendo negociadas em torno de 50 por cento abaixo do preço da oferta inicial de ações.

Os problemas recentes da empresa se devem à forte concorrência e ao aumento dos custos de marketing, bem como à alta dependência da marca Angry Birds, lançada pela primeira vez como um jogo para celular em 2009.

A Rovio reiterou a perspectiva para o ano que decepcionou os investidores em fevereiro, quando afirmou que as vendas poderiam cair este ano após um aumento de 55 por cento em 2017.

A companhia espera que uma sequência do filme de Hollywood impulsione os negócios no ano que vem e também aumentou os investimentos na Hacht, que está construindo um serviço de streaming no estilo Netflix para jogos móveis.

O principal título da Rovio, “Angry Birds 2”, gera quase metade da receita com jogos da empresa.