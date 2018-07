Vendas contratadas da Cyrela aumentam 40,3% no 2º trimestre

São Paulo – As vendas contratadas da Cyrela cresceram 40,3 por cento no segundo trimestre ante igual período de 2017, para 1,061 bilhão de reais, disse a construtora em prévia operacional divulgada nesta segunda-feira.

A companhia também lançou 53,2 por cento mais na mesma base comparativa, atingindo o equivalente a 981 milhões de reais em Valor Geral de Vendas (VGV).

No acumulado dos seis primeiros meses do ano, as vendas contratadas aumentaram 31,2 por cento, enquanto os lançamentos subiram 13,1 por cento, segundo o comunicado.