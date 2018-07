Vendas brutas totais do GPA Alimentar crescem 9,9% no 2º trimestre

São Paulo – As vendas do Grupo Pão de Açúcar no segmento alimentar no segundo trimestre somaram R$ 12,8 bilhões, em receita bruta, o que representa um aumento de 9,9% ante o mesmo período de 2017. Em relatório divulgado nesta sexta-feira, 13, ao mercado, a companhia informa também o dado de vendas brutas “mesmas lojas” (abertas há mais de um ano) e no critério “ex-calendário”, que cresceram 5,1% sobre o segundo trimestre do ano passado. No período de maio a junho deste ano, o efeito calendário foi de 1,4 ponto porcentual negativo para o GPA Alimentar.

A receita líquida atingiu R$ 11,775 bilhões, alta total de 10,4% e de 5,4% no critério mesmas lojas ex-calendário.

A empresa destaca que o negócio multivarejo – que inclui as redes de super e hipermercados Extra e Pão de Açúcar, além dos mercados de vizinhança – teve aumento de 1,0 ponto porcentual de market share, conforme dados da Nielsen nos meses de abril e maio.

“O portfólio multicanal, multiformato e o alto nível de comprometimento do time possibilitaram mitigar os impactos da greve dos caminhoneiros, permitindo a confirmação dos guidances de 2018”, afirma a administração no relatório de vendas do segundo trimestre.

Por segmento, o multivarejo teve vendas brutas de R$ 7,030 bilhões, crescimento total de 1,2%, e líquidas de R$ 6,497 bilhões, 1,7% acima do segundo trimestre de 2017. Já no critério mesmas lojas ex-calendário, os porcentuais são, respectivamente de 5,3% e 5,8%. No Assaí, rede de atacarejo, a receita bruta atingiu R$ 5,742 bilhões, alta de 22,8% sobre o segundo trimestre de 2017, e 4,7% em mesmas lojas ex-calendário. A receita líquida foi de R$ 5,278 bilhões, o que representa crescimento respectivamente de 23,5% e 4,7%.

No segundo trimestre foram abertas três lojas Assaí, uma delas por conversão de Extra Hiper, de modo que a bandeira encerrou o período com 130 lojas.