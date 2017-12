Lorenna Rodrigues, do Estadão Conteúdo

Brasília – O presidente Michel Temer assinou decreto publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 1º de dezembro, que reconhece como de interesse do governo brasileiro a participação estrangeira no capital social da Novo Mundo Corretora de Câmbio.

De acordo com o texto, os não-residentes poderão adquirir até 100% da corretora. O decreto é etapa necessária para a venda desse tipo de instituição para estrangeiros.