Veja quem são os mais ricos do mundo, segundo a Forbes

São Paulo – Jeff Bezos, o empresário por trás do império Amazon, encabeça a lista dos mais ricos da Forbes. O veículo especializado em negócios divulgou hoje a edição de 2018 do seu ranking de bilionários, com um recorde de avaliados.

Ao todo, a Forbes elencou 2.208 bilionários de 72 países diferentes, com a estreia de territórios como Hungria e Zimbábue. A elite financeira possui um valor líquido global de 9,1 trilhões de dólares (na cotação atual, cerca de 29,3 trilhões de reais), um aumento de 18% em relação ao ranking imediatamente anterior. A média de suas fortunas é de 4,1 bilhões de dólares, também um recorde.

Bezos é o único da lista a ter uma fortuna de 12 dígitos, na casa da centena de bilhões. Além dele, completam o pódio dos mais ricos do mundo o empresário Bill Gates, da gigante de tecnologia Microsoft, e o megainvestidor Warren Buffett. As posições estão trocadas em relação ao ano passado, quando Gates era o homem mais rico do mundo, Buffett era o segundo e Bezos ficou com a medalha de bronze.

Vale lembrar que a Amazon e a Microsoft foram as empresas que mais ganharam valor de mercado no início deste ano.

A maioria dos bilionárias está nos Estados Unidos, como evidenciam as primeiras posições do ranking (confira a lista abaixo). Ao todo, são 585 bilionários americanos. Porém, vale destacar o avanço chinês neste ano, com 373 participantes da lista.

Confira, a seguir, os 20 mais ricos do ranking de bilionários da Forbes:

1 — Jeff Bezos

Fortuna: 112 bilhões de dólares

Empresa: Amazon

Idade: 54

País de origem: Estados Unidos

2 — Bill Gates

Fortuna: 90 bilhões de dólares

Empresa: Microsoft

Idade: 62

País de origem: Estados Unidos

3 — Warren Buffett

Fortuna: 84 bilhões de dólares

Empresa: Berkshire Hathaway

Idade: 87

País de origem: Estados Unidos

4 — Bernard Arnault

Fortuna: 72 bilhões de dólares

Empresa: LVMH

Idade: 69

País de origem: França

5 —Mark Zuckerberg

Fortuna: 71 bilhões de dólares

Empresa: Facebook

Idade: 33

País de origem: Estados Unidos

6 — Amancio Ortega

Fortuna: 70 bilhões de dólares

Empresa: Zara

Idade: 81

País de origem: Espanha

7— Carlos Slim Helu

Fortuna: 67,1 bilhões de dólares

Empresa: teleccom (várias empresas do ramo)

Idade: 78

País de origem: México

8 — Charles Koch

Fortuna: 60 bilhões de dólares

Empresa: Koch Industries

Idade: 82

País de origem: Estados Unidos

9— David Koch

Fortuna: 60 bilhões de dólares

Empresa: Koch Industries

Idade: 77

País de origem: Estados Unidos

10 — Larry Ellison

Fortuna: 58,5 bilhões de dólares

Empresa: software (várias empresas do ramo)

Idade: 73

País de origem: Estados Unidos

11 — Michale Bloomberg

Fortuna: 50 bilhões de dólares

Empresa: Bloomberg LP

Idade: 76

País de origem: Estados Unidos

12 — Larry Page

Fortuna: 48,8 bilhões de dólares

Empresa: Google

Idade: 44

País de origem: Estados Unidos

13 — Sergey Brin

Fortuna: 47.5 bilhões de dólares

Empresa: Google

Idade: 44

País de origem: Estados Unidos

14 — Jim Walton

Fortuna: 46,4 bilhões de dólares

Empresa: Walmart

Idade: 69

País de origem: Estados Unidos

15 — S. Robson Walton

Fortuna: 46,2 bilhões de dólares

Empresa: Walmart

Idade: 72

País de origem: Estados Unidos

16 — Alice Walton



Fortuna: 46 bilhões de dólares

Empresa: Walmart

Idade: 68

País de origem: Estados Unidos

17 — Ma Huateng

Fortuna: 45,3 bilhões de dólares

Empresa: mídia na internet (várias empresas do ramo)

Idade: 46

País de origem: China

18 — Francoise Bettencourt Meyers

Fortuna: 42,2 bilhões de dólares

Empresa: L’Óreal

Idade: 64

País de origem: França

19 — Mukesh Ambani

Fortuna: 40,1 bilhões de dólares

Empresa: petroquímicas; petróleo e gás (várias empresas do ramo)

Idade: 60

País de origem: Índia

20 — Jack Ma

Fortuna: 39 bilhões de dólares

Empresa: e-commerce (várias empresas do ramo)

Idade: 53

País de origem: China