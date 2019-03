Veja quem são os mais ricos do mundo em 2019, segundo a Forbes

São Paulo – Apesar de estar passando por um divórcio que deve diminuir sua fortuna, Jeff Bezos, CEO da Amazon, lidera novamente a lista dos mais ricos da Forbes. A edição de 2019 do ranking foi divulgada nesta quarta-feira (5) e Bezos encabeçou a lista pela segunda vez consecutiva.

Ao todo, a Forbes mapeou 2.153 bilionários, 55 menos do que a lista anterior. Deles, 994 (46%) têm menos dinheiro do que o registrado no ano passado, um recorde. Juntos, eles têm um patrimônio de 8,7 trilhões de dólares.

Bezos é o único da lista a ter uma fortuna na casa da centena de bilhões. O executivo é seguido pelo empresário Bill Gates, da Microsoft, e o megainvestidor Warren Buffett. A posição dos três colocados não foram alteradas em relação ao ano passado.

Catorze dos 20 mais ricos vivem nos Estados Unidos. No total, 609 bilionários são americanos, um recorde. Já a China registrou uma queda de 49 bilionários em relação ao ano passado.

Veja abaixo a lista dos 20 mais ricos do ranking da Forbes:

1 — Jeff Bezos

BEZOS, DA AMAZON/ David Ryder/Getty Images BEZOS, DA AMAZON/ David Ryder/Getty Images

Fortuna: 131 bilhões de dólares

Empresa: Amazon

Idade: 55

País de origem: Estados Unidos

2 – Bill Gates

BILL GATES BILL GATES

Fortuna: 96,5 bilhões de dólares

Empresa: Microsoft

Idade: 63

País de origem: Estados Unidos

3 – Warren Buffett

WARRENT BUFFETT: bilionário rebateu Trump e mostrou o quanto pagou de imposto de renda no último ano WARRENT BUFFETT: bilionário rebateu Trump e mostrou o quanto pagou de imposto de renda no último ano

Fortuna: 82,5 bilhões de dólares

Empresa: Berkshire Hathaway

Idade: 88

País de origem: Estados Unidos

4 – Bernard Arnault

Fortuna: 76 bilhões de dólares

Empresa: LVMH

Idade: 70

País de origem: França

5 – Carlos Slim Helu

CARLOS SLIM CARLOS SLIM

Fortuna: 64 bilhões de dólares

Empresa: America Movil

Idade: 79

País de origem: México

6 – Amancio Ortega

Fortuna: 62,7 bilhões de dólares

Empresa: Inditex

Idade: 82

País de origem: Espanha

7 – Larry Ellison

Fortuna: 62,5 bilhões de dólares

Empresa: Oracle

Idade: 74

País de origem: Estados Unidos

8 – Mark Zuckerberg

ZUCKERBERG: sua fortuna equivale a 67 bilhões de dólares, segundo a revista americana Forbes ZUCKERBERG: sua fortuna equivale a 67 bilhões de dólares, segundo a revista americana Forbes

Fortuna: 62,3 bilhões de dólares

Empresa: Facebook

Idade: 34

País de origem: Estados Unidos

9 – Michael Bloomberg

Fortuna: 55,5 bilhões de dólares

Empresa: Bloomberg

Idade: 77

País de origem: Estados Unidos

10 – Larry Page

Larry Page Larry Page

Fortuna: 50,8 bilhões de dólares

Empresa: Google

Idade: 45

País de origem: Estados Unidos

Veja mais informações sobre o ranking no site da Forbes.