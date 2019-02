Veja as 10 pessoas mais ricas do mundo em 2011, segundo a Forbes

1. 1º Carlos Slim Helú e família zoom_out_map 1/10 (Getty Images) Veja agora o ranking das pessoas mais ricas de 2012

Carlos Slim liderou o ranking em 2010 com uma fortuna de 53,5 bilhões de dólares. Nesse ano, suas economias foram avaliadas pela Forbes em 74 bilhões de dólares. Ele conseguiu somar 20,5 bilhões de dólares ao seu patrimônio em um ano. Slim começou a trajetória de sucesso com uma fábrica de refrigerantes. Hoje, o magnata é dono de mais de 200 empresas espalhadas pelo México. Além da América Móvil, de onde vem cerca de 62% de sua fortuna, o portfólio inclui companhias aéreas, bancos, restaurantes, construtoras, participações em lojas de departamento e até no jornal The New York Times.

2º Bill Gates

São Paulo - O fundador da Microsoft ocupou o posto de homem mais rico do mundo durante 14 anos. Em 2008 ele passou para o segundo lugar mas voltou a liderar em 2009 - para manter-se em segundo desde 2010. Nesse ano, sua fortuna é estimada pela Forbes em 56 bilhões de dólares, cerca de 3 bilhões de dólares superior ao valor de 2010. Além da Microsoft, os investimentos do americano Bill Gates incluem os hotéis Four Seasons e a Televisa. Gates obtém cerca de 70% da sua fortuna com os negócios fora da Microsoft. O empresário afastou-se das obrigações diárias na empresa para dedicar-se à filantropia na Fundação Bill & Melinda Gates – voltada para educação e desenvolvimento de vacinas.

3º Warren Buffett

São Paulo - Com uma fortuna estimada em 50 bilhões de dólares, o megainvestidor americano Warren Buffett, ocupa o terceiro lugar na lista dos mais ricos do mundo. Assim como Bill Gattes, Buffett somou 3 bilhões de dólares à sua fortuna entre os rankings. Depois de assumir o controle da fábrica têxtil Berkshire Hathaway em 1965, Buffett passou a usá-la para investir em ações. Assim como Bill Gates, ele também investe em filantropia, e prometeu reservar 99% de seu capital à caridade.

4º Bernard Arnault

São Paulo - O empresário francês Bernard Arnault saltou da 7ª posição no ranking de 2010 para a 4ª em 2011. Sua fortuna também aumentou consideravelmente, passando de 27,5 bilhões de dólares no ano passado para 41 bilhões de dólares na última lista da Forbes. Arnault é fundador e CEO do grupo LVMH, conglomerado que reúne as marcas Louis Vuitton, Dior, Moet & Chandon e – desde a semana passada – Bulgari. Arnault possui outros negócios além do conglomerado de luxo, entre eles uma operadora de turismo (a Go Voyage), uma fábrica de iates (Royal Van Lent) e uma participação na rede de supermercados Carrefour.



5º Larry Ellison

São Paulo - Ellison construiu a própria fortuna – estimada em 39,5 bilhões de dólares – com a Oracle, a terceira maior produtora mundial de software. Em 2011, ele ocupa a 5ª posição no ranking de bilionários da Forbes. No ranking anterior ele havia obtido a 6ª posição. Entre um ranking e outro, sua fortuna cresceu 11,5 bilhões de dólares. O norte-americano Ellison fundou a Oracle em 1977, enquanto trabalhava em uma empresa de processamento de dados. Seu primeiro protótipo foi vendido para a CIA. A empresa desenvolveu tecnologia para a Amazon e também para o eBay.

6º Lakshmi Mittal

São Paulo - Lakshmi Mittal caiu do 5º para o 6º lugar com uma fortuna estimada pela Forbes em 31,1 bilhões de dólares. Mittal, como seu sobrenome sugere, é o presidente da Arcelor Mittal, a maior produtora de aço do mundo. Em 2010, sua fortuna era estimada em 28,7 bilhões de dólares. De origem indiana, Mittal possuía a Mittal Steel e comprou diversas estatais em antigos países comunistas. A empresa fortaleceu-se definitivamente após a fusão com a Arcelor, em 2006.

7º Amancio Ortega

São Paulo - Ortega subiu da 9ª para a 7ª posição no ranking da Forbes. Sua fortuna, passou de 25 bilhões de dólares no levantamento de 2010 para 31 bilhões de dólares em 2011. O empresário parou de estudar aos 14 anos para trabalhar como office-boy em uma camisaria espanhola. Da experiência surgiu seu primeiro negócio, a Inditex, que hoje produz roupas para marcas como Zara, Massimo Dutti e Stradivarius. A empresa possui 5.000 lojas em 77 países. Além de roupas, o espanhol também investe em imóveis, gás, turismo e bancos.

8º Eike Batista

São Paulo – O primeiro brasileiro a aparecer nessa lista segue na 8ª posição no ranking geral, com uma fortuna estimada em 30 bilhões de dólares - cerca de 3 bilhões de dólares superior ao valor obtido no ranking anterior. O empresário, inclusive, já avisou para Carlos Slim que quer ocupar o posto de homem mais rico do mundo. O brasileiro é dono do conglomerado EBX, que reúne companhias de mineração, petróleo, energia, logística, imóveis, turismo e entretenimento. A maior parte da sua fortuna vem da OGX, a companhia de exploração que ele fundou em 2007 e cujas ações começaram a ser vendidas no ano seguinte.

9º Mukesh Ambani

São Paulo - Mukesh Ambani caiu para o 9º lugar na lista da Forbes de 2011. Ambani obteve 27 bilhões de dólares no ano, o valor é inferior aos 29 bilhões de dólares que lhe garantiram a 4ª posição no ranking de 2010. Sua fortuna veio do seu trabalho na empresa herdada do pai – e repartida com o irmão. Ambani é presidente do conglomerado mais valioso da Índia, o Reliance Industries.