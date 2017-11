São Paulo – Na noite de quarta-feira (29), foi realizada a cerimônia de premiação do Guia EXAME de Sustentabilidade de 2017, o maior levantamento de sustentabilidade do país, que é parte da edição 1150 da Revista EXAME.

Empresas que apresentaram crescimento sustentável em 20 setores diferentes foram reconhecidas por sua postura em relação ao meio ambiente. A Revista EXAME também destacou companhias com as melhores práticas em dez categorias: Governança e Gestão da Sustentabilidade; Direitos Humanos; Mudanças Climáticas; Relações com Comunidades; Relação com Clientes; Gestão de Fornecedores; Gestão de Água; Gestão de Biodiversidade; Gestão de Resíduos; e Transparência.

O Guia EXAME conta com a metodologia desenvolvida pelo Centro de Estudos da Fundação Getúlio Vargas (GVCes), referência em gestão voltada para a sustentabilidade no Brasil.

“A sustentabilidade pode ser um divisor de águas, deixar as coisas mais claras para vermos quem estava falando sério sobre isso e quem estava fazendo greenwashing, quem não queria ficar de fora dessa onda, mas não era algo que estava na alma da companhia. As empresas de hoje têm a sustentabilidade na alma”, afirmou André Lahóz Mendonça de Barros, diretor editorial do núcleo da Revista EXAME, da Editora Abril.

Veja fotos da premiação do Guia EXAME de Sustentabilidade 2017 a seguir.