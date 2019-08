Veja as fotos da festa de Melhores e Maiores 2019

São Paulo – Na noite desta segunda-feira (26), a 46ª edição do evento Melhores e Maiores premia as empresas de 20 setores da economia brasileira que se destacaram ao longo de 2018. A elite do empresariado nacional se reúne para a premiação, a mais importante do capitalismo brasileiro e realizada anualmente por EXAME desde 1974.

A premiação traz as companhias que conseguiram apresentar bons resultados em mais um ano difícil, além de um ranking das 500 maiores empresas do país. Juntas, as 500 maiores empresas do Brasil faturaram 810 bilhões de dólares no ano passado, quase 9% a mais que em 2017. O lucro, de 63 bilhões de dólares, foi 123% maior que o do ano anterior. É um resultado comparável apenas ao de 2010, ano em que a economia brasileira avançou 7,5%.

A edição Melhores e Maiores de EXAME estará nas bancas, no site EXAME e no aplicativo EXAME na próxima quinta-feira (29).

A festa foi realizada na Sala São Paulo, na região central da capital paulista. Clique nas fotos a seguir para conferir as fotos do coquetel antes da premiação: