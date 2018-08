Veja as fotos da festa de Melhores e Maiores 2018

São Paulo – Na noite desta segunda-feira (13), a 45ª edição do evento Melhores e Maiores, de EXAME, premia as empresas de 20 setores da economia brasileira que se destacaram ao longo de 2017.

As companhias foram analisadas pela Fipecafi, fundação ligada à Universidade de São Paulo, para a edição especial Melhores e Maiores.

A publicação traz as companhias que conseguiram apresentar bons resultados na saída da recessão, além de um ranking das 500 maiores empresas do país. A edição Melhores e Maiores de EXAME estará nas bancas, no site EXAME e no aplicativo EXAME na próxima quinta-feira (16).

A festa da premiação foi realizada na Sala São Paulo, na região central da capital paulista. Clique nas fotos a seguir para conferir as imagens do coquetel da premiação: