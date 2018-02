São Paulo- As linhas para pessoas físicas e para pequenas e médias empresas devem liderar o crescimento do crédito do Itaú Unibanco em 2018, disse nesta terça-feira o presidente-executivo do banco, Candido Bracher.

“As grandes empresas estão se servindo mais do mercado de capitais”, disse Bracher a jornalistas durante coletiva sobre os resultados do quarto trimestre.

Mais informações em instantes.