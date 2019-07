Varejista francês Casino vende subsidiária para cortar dívidas

Paris — O varejista francês Casino, sob pressão para reduzir suas altas dívidas, concordou em vender sua subsidiária Vindémia por 219 milhões de euros.

Com mais este acordo, o Casino vendeu 2,1 bilhões de euros em ativos em um plano para reduzir seu nível de empréstimo, confirmou uma porta-voz do grupo nesta segunda-feira.

Em março, o Casino elevou sua meta de liquidação de ativos para pelo menos 2,5 bilhões de euros, buscando alcançar isso até o primeiro trimestre de 2020.

O Casino tem lutado para melhorar os lucros em um clima difícil. A empresa enfrentou preocupações sobre sua capacidade de gerar caixa suficiente para pagar as dívidas de sua controladora Rallye .

Embora o Casino em si não tenha sido colocado sob proteção judicial, ele foi atingido por rebaixamentos que pioraram sua classificação de crédito, com a Moody’s e a S&P citando preocupações sobre os laços do Casino com seus controladores endividados.

O Casino anuncia os resultados do primeiro semestre em 25 de julho.