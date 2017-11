Como o valor compartilhado está reinventando negócios e o lucro

São Paulo — Como operar negócios dinâmicos e lucrativos e, ao mesmo tempo, criar um mundo melhor? Uma estratégia que tem emergido com força entre as empresas é a criação de valor compartilhado.

O conceito ganhou fama depois que os pesquisadores da Universidade de Havard Michael Porter e Mark Kramer publicaram um artigo, em 2011, defendendo que os resultados de uma empresa devem andar de mãos dadas com benefícios sociais. Mas como assim?

No lugar de interesses econômicos e financeiros de curto prazo, entra em cena a busca pelo lucro calcado em impactos sociais, culturais e ambientais positivos.

Quando uma empresa de alimentos capacita seus fornecedores no campo a cultivarem de forma mais eficiente, respeitando o meio ambiente, isso é criar valor compartilhado. Quando uma empresa apoia cooperativas de materiais recicláveis por meio de investimento e treinamentos que aumentem a eficiência e sustentabilidade do trabalho, isso é criar valor compartilhado.

Mais do que uma nova tendência, trata-se de um novo propósito. Em vista das mazelas sociais e econômicas que ainda persistem no Brasil e no mundo, o valor compartilhado representa a chance de reinvenção das empresas, em diálogo aberto e transparente com a sociedade. E a mudança já começou.

Como as empresas têm incorporado o valor compartilhado nas suas estratégias de negócios? Quais são os desafios e oportunidades que encontram? Qual é o papel da inovação nessa jornada? E do empreendedorismo social? Essas e outras questões que vão definir o jeito de fazer negócios nos próximos anos foram tema do EXAME Fórum Sustentabilidade 2017, realizado nesta quarta-feira em São Paulo.

Confira nos vídeos:

Dane Smith, da FGS Social Impact Advisors

Dane Smith, diretor-geral da FGS Social Impact Advisors, explica o que é valor compartilhado e por que as empresas deveriam incorporar essa estratégia nos negócios.

Eunice Tomaidis, da Novelis

Criando valor compartilhado na cadeia de alumínio — Eunice Tomaidis, diretora de comunicação da Novelis fala da parceria com as cooperativas de catadores.

Heiko Hosomi Spitzeck, da Fundação Dom Cabral

Como avaliar o comprometimento ou maturidade de uma empresa com a criação de valor compartilhado? Quem responde é o especialista Heiko Hosomi Spitzeck, gerente executivo do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral.

Ligia Camargo, da Danone

Qual a estratégia da Danone para gerar valor compartilhado no setor de alimentos? Ligia Camargo, responsável pela área de sustentabilidade e projetos socioambientais, comenta.

Flávia Neves, da Coca-Cola

Desafio de gigante: Flávia Neves, gerente de sustentabilidade da Coca-Cola, fala sobre a convergência entre os interesses do negócio e geração de impacto positivo para sociedade.

Regina Magalhães, da Schneider Electric

Desafio energético: Regina Magalhães, executiva sênior de sustentabilidade para a América do Sul da Schneider Electric, fala da relação entre inovação, tecnologia e valor compartilhado.

Fernando Assad, da Vivenda

Onde estão as oportunidades para criação de negócios sociais? Quem dá a dica é Fernando Assad, sócio-fundador da Vivenda, negócio social que realiza reformas de baixa complexidade e alto impacto para a população de baixa renda.

Omar Rodrigues, do Grupo Boticário

Dois em um: Omar Rodrigues, coordenador de sustentabilidade do Grupo Boticário conta como articula estratégias de sustentabilidade e criação de valor compartilhado.

Geraldo Magella, da Fibria

O desafio do valor compartilhado para Fibria: Geraldo Magella, diretor de comunicação da empresa, conta como a maior produtora mundial de celulose de eucalipto do mundo busca compartilhar valor.

Jorge Soto, da Braskem

O negócio ser verde: Jorge Soto, diretor de sustentabilidade da Braskem conta como a empresa incorpora a estratégia do valor compartilhado no negócio e a importância da inovação nesse processo.