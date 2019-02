Valid registra lucro líquido de R$ 23,4 mi no 1º tri

São Paulo – No primeiro trimestre de 2014, a Valid registrou lucro líquido de R$ 23,4 milhões, queda de 11,36% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 55,4 milhões, alta de 18,63%.

Na mesma base de comparação, o lucro líquido ajustado recuou 15,3%, para R$ 24,3 milhões, e o Ebitda ajustado avançou 13%, para R$ 56,5 milhões.

O total da receita líquida de janeiro a março deste ano foi de R$ 300,1 milhões, crescimento de 12,3% ante 2013.