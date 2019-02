Vale: regra para reajuste de minério depende do cliente

Rio – A Vale tem disponibilidade de alterar o seu mecanismo de reajustes do minério de ferro de acordo com a vontade do seu cliente, informou o presidente da empresa, Murilo Ferreira, após participar de seminário na Rio+20.

“O que não fazemos é optar por determinado mecanismo de preço e, daqui a dois meses, mudar para outro. Existem alguns clientes, como os japoneses, que preferem o longo prazo, outros preferem o spot”, disse o executivo.

Ferreira negou qualquer pressão por parte do governo para que aumente a sua participação acionária na siderúrgica CSA. Questionado sobre esta hipótese, respondeu enfaticamente: “nunca”.