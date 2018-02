Vale lucra R$ 17,6 bi em 2017, alta de 32% na comparação anual

Rio de Janeiro – A mineradora Vale registrou lucro líquido de 2,533 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 61 por cento ante o mesmo período do ano anterior, informou a brasileira nesta terça-feira.

Mas na comparação com o terceiro trimestre a maior produtor global de minério de ferro registrou um recuo de 64,5 por cento, em meio a preços mais baixos do seu principal produto.

Os preços realizados de finos de minério de ferro recuaram para 63,10 dólares por tonelada no quarto trimestre, ante 67,17 dólares no terceiro trimestre e 69,40 dólares no mesmo período do ano anterior.

Já a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda ajustado) nos últimos três meses de 2017 somou de 13,385 bilhões de reais, queda de 14,34 por cento na comparação anual e uma alta de 1 por cento versus o terceiro trimestre.

A receita líquida operacional no quarto trimestre somou 29,8 bilhões de reais, queda de 2,7 por cento na comparação anual.

Já o lucro líquido anual da Vale em 2017 somou 17,6 bilhões de reais, ante 13,3 bilhões de reais no ano anterior.

O desempenho operacional e a conclusão do programa de desinvestimento, segundo a companhia, propiciaram a aceleração da redução da dívida líquida da Vale, alcançando 18,1 bilhões de dólares no fim de 2017, queda de 6,9 bilhões de dólares ante os 25 bilhões de dólares no fim de 2016.

A empresa reiterou a meta de alcançar a meta de dívida líquida de 10 bilhões de dólares no curto prazo.

No segmento de ferrosos, a Vale destacou que manteve o foco na maximização de margem, ajustando seu portfólio de produtos de forma a capturar as oportunidades apresentadas pelo mercado.

“Olhando para a frente, os custos continuarão a ser reduzidos e a realização de preços aumentará gradualmente através da melhoria do mix de produtos e da otimização contínua da cadeia de suprimentos”, disse a empresa, em seu relatório financeiro.