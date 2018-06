Vale recebe US$ 690 mi em acordo para mina de cobalto no Canadá

Rio de Janeiro – A Vale informou que recebeu nesta quinta-feira (28) US$ 690 milhões referentes a contratos de venda antecipada de cobalto, com entrega a partir de 1º de janeiro de 2021, que irão permitir destravar investimentos de US$1,7 bilhão para a expansão da mina de Voisey’s Bay, no Canadá.

O valor em dinheiro, de acordo com os termos divulgados em 11 de junho, foi recebido com a conclusão da transação, sendo US$ 390 milhões da Wheaton e US$ 300 milhões da Cobalt 27.

Os valores, conforme informou a empresa anteriormente, vão ajudar a companhia a financiar a expansão do projeto, que é o primeiro anúncio de investimento significativo da empresa nos últimos anos.

Ainda estão previstos no acordo pagamentos adicionais de 20%, em média, dos preços de cobalto vigentes no momento da entrega do produto, segundo a empresa.