Vale propõe novo conselho após desastre de Brumadinho

São Paulo — A mineradora brasileira Vale propôs um novo conselho de 12 membros, em movimento que vem dois meses após um desastre causado pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração operada pela empresa que matou centenas de pessoas em Brumadinho (MG).

De acordo com comunicado no fim da noite de quinta-feira, três membros do conselho serão independentes e nove serão indicados pelos acionistas controladores.

Os conselheiros indicados pelo grupo controlador são José Mauricio Coelho, presidente da Previ; Hamilton Ferreira, Marcel Barros, Marcelo Labuto, Fernando Buso, Eduardo Rodrigues Filho, Oscar Camargo, Toshiya Asahio e José Luciano Penido.

Os membros independentes são Isabella Saboya Alburquerque, Sandra Azevedo e Clarissa Lins.

A assembleia para deliberar essa proposta deverá ser em 30 de abril.