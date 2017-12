Vale prevê reduzir dívida líquida para US$ 10 bi até 2019

Londres – A mineradora Vale prevê atingir a meta de dívida líquida de 10 bilhões de dólares até 2019, disse nesta sexta-feira o diretor financeiro e de relações com investidores da Vale, Luciano Siani, durante evento em Londres.

Executivos da Vale haviam falado sobre a meta, mas sem dar prazos.

No último trimestre, a companhia reportou endividamento líquido de 21 bilhões de dólares.

A redução da dívida deve ser obtida principalmente com caixa da companhia, uma vez que grande parte dos desinvestimentos já foi realizada.

A mineradora brasileira ainda projeta um prêmio para o seu minério de ferro –de melhor qualidade do que o do mercado em geral– entre 3,50 e 4,50 dólares por tonelada no próximo ano, disse diretor de ferrosos da Vale, Peter Poppinga, durante o Vale Day, em Londres.