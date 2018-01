Vale pode ser dona “natural” para Samarco, diz diretor

São Paulo – A Vale está em conversas com a anglo-australiana BHP Billiton sobre o futuro da joint venture Samarco, e seria o “dono natural” do ativo, disse nesta quarta-feira o diretor de Relações com Investidores da gigante brasileira, André Figueiredo.

A afirmação ocorre após a Reuters publicar no início do mês que estavam ocorrendo conversas sobre o futuro da mineradora detida por ambas as empresas, e que uma alternativa seria que a Vale comprasse a participação da BHP.

“Talvez o dono natural para a Samarco seja a Vale, talvez a Vale possa fazer com que ela volte a operar, mas volte a operar também no longo prazo… fato é que existe uma disposição da Vale de resolver de forma permanente a questão da Samarco e essa discussão passa pela discussão com o outro sócio, que é a BHP”, disse Figueirdo, em encontro com investidores. “Nossa administração tem tido conversas com a BHP nesse sentido.”

A afirmação foi feita durante apresentação a investidores, e o executivo não deu mais detalhes sobre o tema.

A Samarco está com operações paralisadas desde o fim de 2015, quando uma de suas barragens de mineração se rompeu em Mariana (MG), causando 19 mortes, deixando centenas de desabrigados e poluindo o rio Doce, que desagua no mar do Espírito Santo.