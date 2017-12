Vale ofertará até US$48 milhões à Samarco

São Paulo – A mineradora Vale afirmou nesta quinta-feira que, devido à situação de caixa da Samarco, com operações paralisadas há mais de dois anos, provavelmente será chamada a contribuir com 432 milhões de reais no 1º semestre para medidas de restauração do meio ambiente afetado pelo rompimento da barragem em Mariana (MG).

Os recursos também deverão ser utilizados para reparações às comunidades afetadas pelo pior desastre socioambiental do Brasil, que poluiu rios e matou 19 pessoas, em novembro de 2015.

Esta quantia será descontada da provisão de 3,7 bilhões de reais registrada no segundo trimestre de 2016 pela Vale, após a assinatura de acordo para minimizar os problemas decorrentes do desastre.

A companhia afirmou ainda que pretende disponibilizar à Samarco linhas de crédito de curto prazo de até 48 milhões de dólares para apoiar as operações da empresa no primeiro semestre de 2018 e cobrir outras despesas.

“Os fundos serão liberados à medida que forem necessários. Da mesma forma, a BHP Billiton Brasil (sócia da Vale na Samarco) pretende tornar disponível para Samarco linhas de crédito de curto prazo em termos e condições similares aos acima mencionados.”