Vale mantém meta de vendas após retomada de unidade

A mineradora Vale informou na noite de sexta-feira que manterá sua meta de vendas de minério de ferro e pelotas para 2019 e para o primeiro trimestre de 2020, após anunciar a retomada de uma unidade.

A empresa disse que retomaria dentro de 24 horas as operações da usina de concentração de Viga, da Ferrous Resources, após regularização dos documentos relativos ao alvará do município de Jeceaba (MG).

O retorno da unidade vai ocorrer com aproximadamente 330.000 toneladas de minério de ferro por mês.

A projeção de vendas de minério de ferro e pelotas da Vale é o seguinte: entre 307 milhões e 312 milhões de toneladas em 2019; entre 83 milhões e 88 milhões no quarto trimestre; e entre 70 milhões e 75 milhões de toneladas no primeiro trimestre.

A Vale tem boa parte de sua produção paralisada desde o rompimento de uma barragem que tirou a vida de mais de 230 pessoas em Brumadinho. Por segurança, a Justiça e órgãos reguladores pediram a paralisação das operações em outras barragens desde então.

Em novembro, a Vale já havia recebido autorização para retomar as operações na mina de Alegria, no complexo de Mariana, município de Minas Gerais, o que vai retomar 8 milhões de toneladas dentre as 50 milhões paralisadas. A Vale espera retomar as unidades paralisadas até 2021, segundo informou em comunicado sobre as operações do terceiro trimestre.

A empresa voltou a registrar lucro no terceiro trimestre deste ano, período entre julho e setembro, após dois trimestres de prejuízo na esteira da tragédia em Brumadinho.

A mineradora teve lucro de 1,6 bilhão de reais no terceiro trimestre e receita de 40,7 bilhões de reais, o primeiro resultado positivo de 2019. No acumulado deste ano, contudo, a Vale registra prejuízo de 121 milhões de reais, sobretudo em virtude dos aportes que vêm precisando fazer para minimizar os efeitos da tragédia em Brumadinho.