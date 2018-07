Vale fará provisão adicional no balanço do 2º tri referente a caso Samarco

Rio de Janeiro – A mineradora Vale informou nesta terça-feira que fará provisão adicional de 1,5 bilhão de reais no balanço do segundo trimestre referente a obrigações pelo rompimento de uma barragem da mineradora Samarco em novembro de 2015 em Mariana (MG).

“A Vale reafirma seu comprometimento com a reparação e compensação dos impactos do rompimento da barragem da Samarco, assegurando provisão adicional para programas gerenciados pela Fundação Renova”, disse a empresa em comunicado.

A Fundação Renova é uma instituição independente criada para reparar danos causados pelo rompimento da barragem, que deixou 19 mortos, centenas de desabrigados e poluiu o rio Doce, desde a cidade de Mariana, em Minas Gerais, até o litoral do Estado do Espírito Santo.

O montante, segundo a Vale, será reconhecido “nas suas demonstrações contábeis intermediárias de 30 de junho de 2018, que totalizam o valor presente das estimativas da sua responsabilidade secundária no suporte aos trabalhos da Fundação Renova, e são equivalentes a 50 por cento das obrigações adicionais da Samarco pelos próximos 12 anos”.

De acordo com a mineradora, a provisão inicial de 3,7 bilhões de reais, feita no segundo trimestre de 2016, foi baseada nas estimativas preliminares do custo total dos 42 programas a serem implementados pela Fundação Renova, de acordo com o primeiro acordo com autoridades, em março de 2016.

“A Fundação Renova foi posteriormente estabelecida em 30 de junho de 2016 e, após substancial progresso no desenvolvimento e execução dos programas, as estimativas foram revisadas e os dispêndios desses programas atualizados”, afirmou.

O balanço do segundo trimestre da Vale deve ser publicado em 25 de julho.