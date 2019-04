Vale diz que não obteve declarações de estabilidade para 17 estruturas

São Paulo — A mineradora Vale informou que 17 estruturas da companhia, como barragens e diques, não obtiveram as chamadas Declarações de Condição de Estabilidade (DCEs), segundo comunicado nesta segunda-feira, 1º.

O anúncio vem em meio aos desdobramentos do rompimento de uma barragem da companhia em Brumadinho (MG) em janeiro que deixou mais de 300 mortos e desaparecidos e colocou as operações da companhia sob escrutínio das autoridades brasileiras.

Segundo a Vale, não foram obtidas novas declarações de estabilidade para suas barragens Sul Superior, da mina de Gongo Soco; B3/B4, da mina de Mar Azul; Vargem Grande, do Complexo de Vargem Grande; e Forquilha I, Forquilha II, Forquilha III e Grupo, do complexo de Fábrica, cujas DCEs venceram em 31 de março.

No comunicado ao mercado, a mineradora informou ainda que outras 10 estruturas, com estudos complementares e obras de reforço já em andamento, também não obtiveram as Declarações de Condição de Estabilidade.

São elas: Dique Auxiliar da Barragem 5, da Mina de Águas Claras; Dique B e barragem Capitão do Mato, da mina de Capitão do Mato; barragem Maravilhas II, do complexo de Vargem Grande; dique Taquaras, da mina de Mar Azul; barragem Marés II, do complexo de Fábrica; barragem Campo Grande, da mina de Alegria; barragem Doutor, da mina de Timbopeba; Dique 02 do sistema de barragens de Pontal, do complexo de Itabira; e Barragem VI, da mina do Córrego de Feijão.

A Vale disse ainda que outras 80 DCEs foram obtidas pela companhia para estruturas cujas declarações venceram em 31 de março.