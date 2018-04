Fernanda Guimarães e Renata Batista, do Estadão Conteúdo

Por Fernanda Guimarães e Renata Batista, do Estadão Conteúdo

São Paulo e Rio – As negociações entre Vale e Glencore sobre uma parceria no Canadá seguem em curso e a expectativa da Vale é de que as companhias tenham sucesso nas tratativas. “Essa é uma boa parceria e deveremos achar uma solução”, disse o diretor executivo de Metais Básicos da Vale, Eduardo Bartolomeu, nesta quinta-feira, 26.

As empresas anunciaram em março dois novos projetos conjuntos, de níquel e cobre.

No passado, as empresas já discutiram unir seus ativos de níquel, também no Canadá.