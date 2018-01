Vale conclui venda da Vale Fertilizantes para a Mosaic

São Paulo – A Vale informou na noite de segunda-feira que concluiu a venda da Vale Fertilizantes para a Mosaic, “em mais um passo em direção à redução da dívida e simplificação do portfólio de ativos”, informou a mineradora em fato relevante.

A conclusão do negócio já estava programada para ocorrer nesta semana, após ambas as companhias alterarem no dia 2 de janeiro o acordo relativo à operação.

A Vale vai reter participação acionária no terminal portuário Tiplam, no Sudeste do Brasil, que anteriormente estava incluída na transação.

Com a conclusão do negócio, a Vale receberá aproximadamente 1,15 bilhão de dólares mais 34,2 milhões de ações da Mosaic, representando 8,9 por cento do capital total da Mosaic.

Quando foi anunciado, há pouco mais de um ano, o negócio envolvia um total de 2,5 bilhões de dólares, sendo 1,25 bilhão de dólares em dinheiro e 1,25 bilhão de dólares em ações ordinárias que seriam emitidas pela Mosaic.

“A Vale reafirma a importância de sua parceria com a Mosaic, fortalecendo a exposição da Vale ao mercado mundial de fertilizantes, particularmente nas grandes regiões agrícolas de alto crescimento da América do Norte e do Brasil”, acrescentou a Vale no fato relevante.