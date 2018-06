Vale comunica oferta de aquisição de bonds

São Paulo – A Vale comunicou nesta quinta-feira, 14, que iniciará uma oferta de aquisição de títulos emitidos no exterior (bonds) em circulação com cupom de 5,625% e vencimento em 2042. O valor de principal soma US$ 1,5 bilhão.

O comunicado informa que o valor a ser pago por cada US$ 1.000 de valor principal dos bonds será de US$ 1.017,50, validamente ofertados pelos respectivos detentores e aceitos para aquisição, excluindo juros devidos acumulados e não pagos. Os juros eram de 5,675%.

A Vale contratou BNP Paribas, JPMorgan, Mizuho e Santander como coordenadores. A oferta se iniciou hoje e se encerra em 21 de junho.